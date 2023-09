06:41

¿Cuántas veces has pensado que querías ser espía después de ver una película? En 3x1 Tere Vilas te propone tres largometrajes que te harán sentir eso no, lo siguiente: 'Austin Powes 2: La espía que me achuchó' (1999), 'Agente 007 contra el Dr. No' (1962) y 'Atómica' (2017).