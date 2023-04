El club lento

03:19

Música de los 80, beats de hip-hop, programas de TV grabados en vídeo, siseo de cinta

Música seleccionada:





1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- 2 THA DAWN — Contact Lens

3- ¿I¿E T¿I¿G¿ — Contact Lens

4- LIGHT — .CASTING

5- BEMINE —.CASTING

6- OCTOBER — EPSON and channel select

7- alright — EPSON and channel select

8- VERY COLD — EPPSSONN

9- ocean — channel select

10- MIRANDA —¿¿¿¿Roman

11- SIDE B — S.Cobretti

12- crazy for you (intro version) — //turntboi¿¿¿¿¿95

13- cool 90s 2 — //turntboi¿¿¿¿¿95

14- NBC — MONOSCOPIC

15- ¿¿¿¿¿¿¿ — Dan Mason ¿¿·¿¿¿¿

16- Summer’s Love — Phoenix #2772

17- Lovewave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772