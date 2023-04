El club lento

01:03:09

Una selección de nuestros temas favoritos y la música que samplearon sus creadores.

Música seleccionada:

1- Love You Like Before [sintonía de cabecera] — 18 Carat Affair

2- リサフランク420 / 現代のコンピュー — Macintosh Plus

3- It’s Your Move — Diana Ross

4- Angel — Chuck Person

5- Only Over You – Fleetwood Mac

6- Nobody Here — Chuck Person

7- The Lady In Red — Chris De Burgh

8- Private Caller — SAINT PEPSI

9- Pillow Talk — Lustt

10- it's me and you — MediaFired™

11- Wuthering Heights — Kate Bush

12- summer night — ESPRIT 空想

13- Summer Nights — Lonnie Liston Smith

14- 너 땜에 맘이 맘이 맘이 맘이 괴로워요 — Death’s Dynamic Shroud

15- Gonna Get Your Heart — AOA

16- U & I — SYLLABUS

17- Weekend Girl — The S.O.S. Band

18- long ride — 骨架的

19- Fly Away / Walking In The Sunshine — Laid Back

20- Lovewave [sintonía de cierre] — Phoenix #2772