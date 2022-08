01:00:14

Signalwave o la música de las transmisiones fallidas, la rama más bizarra del vaporwave

La rama más bizarra del vaporwave. Comunicaciones rotas, señales distorsionadas, nostalgia de un futuro turbador.

Dirigido y presentado por Álvaro Tarik.

Música seleccionada

01 libra [sintonía de cabecera] - lasership stereo

02 ssun dreamss - fuji grid tv

03 slime ritual - fuji grid tv

04 waterfall voyeur - fuji grid tv

05 Channel 8 - Local News

06 Midnight Jazz - Local News

07 This is Channel 8 Signing Off - Local News

08 Now Playing - Midnight Television

09 All Night - Midnight Television

10 HARD DRIVE HAZE - Western Digital

11 ERROR: NUMER DISCONNECTED - Western Digital

12 BROADCAST GLOW (STATIC DEATH) - Western Digital

13 Recursive Patterns (Part 1 & 2 - Sport3000

14 One Day - Sport3000

15 Outrospective - Sport3000

16 Dimly Lit Buffet / 2:49 AM - Hallmark ’87

17 Insomnia / 3:51 AM - Hallmark ’87

18 Neon Haze / Stardust Window / 4:36 AM - Hallmark ’87

19 Desert Wind / Drive / 5:27 AM - Hallmark ’87

20 long ride [sintonía de cierre] - 骨架的

21 PILOT OF DREAMS - Western Digital