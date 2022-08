01:04:01

Hoy contrastamos la cara más amable del signalwave con la más dramática y siniestra.

Dirigido y presentado por Álvaro Tarik.

Música seleccionada:

01 libra [sintonía de cabecera] - lasership stereo

02 択捉島 - 天気予報

03 Senjōgahara - 天気予報

04 CMブレーク 「Vol. XXIV - 天気予報

05 And We Are Live! - 日没 Inc.

06 Spring Showers - 日没 Inc.

07 Conocimiento Moderno - Ladatel

08 Crisis/Pre-Crisis - Ladatel

09 Discurso Eterno (La Mentira) - Ladatel

10 黄金色 - Afterdeath Television

11 遅い時間(ありがとう) - Afterdeath Television

12 続ける - Afterdeath Television

13 高ムーン - Afterdeath Television

14 NHK-Tsunami Warning - 放射性Hi5

15 Energy Accident - 放射性Hi5

16 Response Spectrum - 放射性Hi5

17 夕暮れ - D0ppler_Radar

18 Cumulonimbus Tuba - D0ppler_Radar

19 美しい人生 - ░░disease▒▒

20 long ride [sintonía de cierre] - 骨架的

21 &&& VIRTUATEARs 4U}-Seiko Pager[©][] - General Translator