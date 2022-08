01:00:23

El Club Lento aparece en el mundo de los sueños.

El Club Lento aparece en el mundo de los sueños.

Dirigido y presentado por Álvaro Tarik.

Música seleccionada:

01 libra[sintonía de cabecera] - lasership stereo

02 Mirror Mirror - 18 Carat Affair

03 Lonely Eyes - 18 Carat Affair

04 TINT & DEV - death's dynamic shroud.wmv

05 INTERNATIONAL TEAM - death's dynamic shroud.wmv

06 夢の世界に登場する - death's dynamic shroud.wmv

07 Title Theme - Polygon Dream

08 summer night - ESPRIT 空想

09 Ocean Breeze - Silver Richards

10 penthouse - Luxury Elite

11 vanilla pepsi - SAINT PEPSI

12 U & I - SYLLABUS

13 shells - Dreams West

14 Moonlight - SURFING

15 long ride[sintonía de cierre] - 骨架的

Fondos:

16 We Will Be Remembered - Phoenix #2772