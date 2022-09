59:02

Empezamos la nueva temporada expandiendo horizontes musicales en los reinos de Internet

Dirigido y presentado por Álvaro Tarik

Música seleccionada:

01 Corner [sintonía de cabecera] - Chevalier Avant Garde

02 On My Mind - CD Ghost

03 Nowhere - CD Ghost

04 Not Gonna Dance - Gavin Noir

05 Judgment Bolt - Death’s Dynamic Shroud

06 Mitosis - Eartheater

07 Scripture - Eartheater

08 Pure - ELBA

09 7P.M. - IGOR

10 Dragones en mi portal - Sofia

11 Devotion (feat. Midi Memory) - COOL HEAT

12 Kowing Me, Knowing You - Levin Goes Lightly

13 Lovewave [sintonía de cierre] - Phoenix #2772