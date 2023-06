01:59:08

Nadie intuía aquel 15 de mayo de 2011 cómo se iba a desarrollar la partida que arrancó en la Puerta del Sol. Lo que estaba sobre el tablero era su presente y su futuro, y lo que pidieron desde aquella plaza madrileña era el cumplimiento de las reglas del juego, esas que figuran en la Constitución y entre las que se encuentran el derecho a una vivienda digna y a un salario suficiente. Tras el estallido de indignación, la jugada colectiva permite múltiples análisis, sobre todo el de uno de ellos, de l@s que se atrevieron a "mover ficha". Así escribía Jessica Martin para RTVE en el décimo aniversario del 15M. 13 años después reflexionamos, después de las elecciones para que no haya malentendidos, sobre las asambleas ciudadanas, la soberanía ciudadana, las comunidades ciudadanas, aquellas que comenzaron bajo del gran tejo, el Roble Anciano o la Olma de la Plaza. Hoy nos acompaña alguien de los que se atrevieron a mover ficha.

“El 15M no era ni de izquierdas ni de derechas. No permitíamos el uso de banderas ni de símbolos políticos. Lo que interesaba era reconocernos como personas y trabajar por objetivos. Objetivos comunes. Dos meses después, es decir, el 15 de julio ya tenían el 80% del apoyo popular”. Así lo cuenta Carlos Paredes, a quién entrevistaremos porque fue portavoz de Democracia Real Ya durante el primer año del 15M, y ayudó a montar aquella primera manifestación del 15 de mayo de 2011. Hoy, sigue reflexionando. L@s protagonistas iniciales fueron los primeros sorprendidos por el éxito de aquella primera manifestación. Empezó a intuirse como posible la soberanía ciudadana por el respeto que presidía todos los actos, reuniones, sentadas, asambleas… Incluso se rescataron gestos de la lengua de signos para no violentar, para desde el silencio aunar voluntades sin distorsión alguna. Sí el 15M nos enseñó muy buenos modales.

La democracia no es solo un gobierno de mayorías. Si una mayoría votara exterminar a una minoría, no sería democracia por más aplastante que fuera la victoria en la votación. No sería democracia, porque no se están respetando los derechos de esa minoría, empezando por el derecho primero y más básico de todos, que es el derecho a la vida. La democracia, es un sistema de mayorías que respeta las minorías.

Se nos ocurrió pergeñar este programa para celebrar el aniversario del 15M el pasado 15M, pero con las elecciones del 28M tan cercanas, nos pareció más oportuno emitirlo después. Ahora nos parece más pertinente. Nos interesa rescatar la reflexión y activismo de la ciudadanía local, asamblearia, copartícipe en la defensa de la vida que procura la vida y que no es otra que la Naturaleza en nuestros barrios, pueblos, ciudades, ríos, mares, montañas, praderas, bosques y árboles… ¡Ay, los árboles!

Y lo hacemos con el humus enriquecedor de José Luis Sampedro, Raúl Alcanduerca, Jessica Marín, Jesús Rodríguez Sánchez, Gustavo Duch, Maite Mompó, Elo Toscano Gallego, Raúl Domínguez Carretero y Diego Cruz. Natxo Blanchart López nos informa en “Las ramas arriba” de la actualidad arbórea y su situación de peligro. Las compañeras de Biela y Tierra nos traen a Laura Martínez, de “La Caperuza” de Bustarviejo en “Por un mundo rural vivo”. Club de la Hojarasca: Álvaro Soto Villoldo, Isabel Ruíz Lara y Arturo Martín Lafuente.

Y ahora levanta las ramas-manos para aplaudir sin romper el silencio de la esperanza, afina las cuerdas vocales y tus armónicos para hacer que la asamblea se haga palabra escuchada al pie del árbol de la plaza, sin duda, territorio conmovido ¡Arriba las ramas!

