01:59:08

Bienvenid@s a un bosque habitado por la producción de esporas de los helechos. Los botones del envés de sus hojas se tornan de color pardo oscuro y con solo tocarlos desprenden miles de posibles futuros descendientes. Máximo de duración del día y del calor, que obliga al comienzo de la estivación de varias especies, como tencas y barbos, ranas y tritones, salamandras, nuestro lagarto ocelado, que rehúyen las altas temperaturas reduciendo al mínimo su actividad e, incluso, aletargándose como hace el lirón careto. Con todo, este es el momento en que ponen las tortugas moras y los galápagos leprosos ¡Y se forman las grandes concentraciones de libélulas! Así, como nos lo cuenta Joaquín Aráujo en “El Calendario de la Naturaleza” (Tundra)-

Así nos habita también el biólogo y botánico Raúl de Tapia, que es Raúl Alcanduerca, para dar un paseo por el bosque de Almenara. Y es que en los alrededores de la Fundación Tormes, en Salamanca, brota tanta vida verde que no sólo es una experiencia pentasensitiva, además es respirar y oler fragancias casi olvidadas o desconocidas, tocar texturas no imaginadas, contemplar vuelos y enraizamientos y floraciones sorprendentes, escuchar latidos y pisadas no humanas… y encuentros y desencuentros interespecistas que hacen que se nos ponga de carne de gallina el mismísimo ADN ancestral. Os invitamos a bañaros en este bosque, amén de degustarlo. Alimentar mente, cuerpo y espíritu para que, al regresar, ya no seas la misma persona que vino en un principio.

Vamos a sumerginos junt@s en este baño frondoso hasta llegar al estadio final de las plantas silvestres comestibles (en su interacción con la humanidad) y que es la cocina. Aunque siempre-siempre pensando en semillar, restaurar y equilibrar los cultivos naturales del bosque para que nuestra huella no solo no reste sino que restituya e, incluso, sume.

Dice Stefano Mancuso que las plantas son un gran modelo de modernidad. Hace cientos de años decidieron no desplazarse y obtener del sol toda su energía para sobrevivir. Y ahora tenemos que acudir a ellas y a los bosques con más fuerza y conciencia para ser felices. Pues bien, hoy lo hacemos con la ayuda fotosintetizada de Ignacio Abella, Raúl de Tapia, Elena González Bravo y Juan Goñi. El plantabosques Natxo Blanchart López, de la asociación Arriba las Ramas, nos presenta a Tarik de Biodevas, en Asturias, en Las Ramas Arriba. Y, musicalmente, nos rendimos a las canciones boscosas de Alessio Bondi y Muerdo. Club de la Hojarasca: Isabel Ruíz Lara, Carolina Alba, José Manuel Sebastián y Pilar Socorro.

Y ahora disponte a disfrutar de un baño forestal, carga de semillas vivas tu zurrón y tus botas de campo y entra en territorio conmovido, ¡Arriba las ramas!