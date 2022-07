59:11

ALBÉNIZ: Suite española nº 1, op. 47 (Sevilla). (4.57) Orquesta Filarmónica de la BBC. Dir.: Juanjo Mena. CHOPIN: Impromptu nº 1 en La sostenido mayor, op. 29. Evgeny Kissin (p.) (4.11). HAYDN: Divertimento en Re mayor Hob IV:6 (2º Mov.). Anna Zhitnujhina (fl.), Svetlana Ramazanova (vl.) Florian Streich (vc.) (3.19) BOCCHERINI: Quinteto de cuerda en Mi mayor op. 13 nº 6 (3º Mov.). Academy of st. Martin in the Fields. Dir.: Neville Marriner (3.55) SCHUMANN: Cinco piezas en estilo popular op 102. Sol Gabetta (vc.), Bertrand Chamayou (p.) (3.16) BEETHOVEN: Cuarteto de cuerda nº 11, Fa menor op. 95 (1º Mov.). Cuarteto Alban Berg (4.14). FAURÉ: Dolly op. 56 ("Mi-a-ou"). Katia y Marielle Làbeque (2.11). PIAZZOLLA: Las cuatro estaciones porteñas nº 3 (Otoño). Patagonia Express Trío (4.57). MAYER: Sinfonía nº 6 (Finale-Allegro). Orquesta Filarmónica de Bremerhaven. Dir.: Marc Niemann (6.38). BERNSTEIN: Lonely town pas de deux. Alison Balsom (trp.) Britten Sinfonia y Scott Stroman (3.04) PIERANUNZI: Something Tomorrow (3.17). BACH: Concierto para clavecín nº 7, Sol menor BWV 1058 (1º Mov.) Bach Collegium Japan. Masato Suzuki (clv.) (3.49). GIACCHINO: Lightyear. Time to Space Your Fears. (4.00).