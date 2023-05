Ecos y consonancias

58:10

A través de las piezas sobre las 6 canciones populares recogidas por Ralph Vaughnn Williiams tenemos un atisbo de los originales con sus textos y también otras posibilidades de orquestación sobre la que hizo Vaughn Williams. Como pieza contrastante, Sine Die, para clave, de Teresa Catalán

VAUGHN-WILLIAMS 6 Estudios sobre canciones populares. (09.00) Gerard Peregrine (vcl), Anthony Ingham (p): Adagio (Lovely on the Water) en mi menor (01.38). Lovely on the water (01.44) Denson Paul Pollard (tuba) Yvonne Lai Yim Fong (p.) Andante sostenuto (Spurn Point). en Mi bemol (01.23). Spurn Point (03. 01) Liam Robinson (voz y acordeón). Larghetto (Van Diemen's Land) en Re menor (01.36). Van Diemen’s Land (04.36). Russell Morris rock). Van Dieman’s land Celtic Classic (01.25). Lento (She Borrowed Some of Her Mother’s Gold) en Re (01.32). She borrowed Some Of Her Mothers Gold. Arpa celta y violonchelo (01.28). Andante tranquillo (The Lady and the Dragoon) en Sol (01.46)

The lady and the dragoon (01.29) Nicholas Daniel (ob). Cuarteto cuerda Doric. Allegro vivace (As I walked over London Bridge) en La menor (00.57). As I walked over London Bridge (00.58)

Rn 16 Geordi. (02.48) Doc Watson canto y guit. CATALÁN Sine die (clv). (04.38) Falla Ensemble. VAUGHN WILLIAMS Quinteto Fantasía con 2 violas) Garfield Jackson (vla) Maggini Quartet (total, (15.10)