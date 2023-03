58:42

A través de la anécdota de una canción conocemos algunas piezas de la China tradicional y de la China actual.

COODER: Chinito, chinito (00.45).TRADICIONAL. Diálogo entre un pescador y un ebanista (07.51).Maestro Zhong shian Wu (ku chin). Liangshan (Gloria) (01.40) . Sandixima (04.05)

"Todos los tonos y aires" Dir.: Rubén García Benito, Íliber Ensemble Dir.:Darío Tamayo. Música recogida por Joseph-Marie Amiot. BEYOND (01.10). Yuèliàng Dàibiǎo. La luna representa mi corazón Teresa Teng (00.70). Molihua: Canción tradicional del jazmín (03.41).Kings college Cambridge Dir.: Stephen Cleobury

Molihua: Flor de jazmin (arr Schindler) Lang Lang (p) (06.41)

Molihua: Flor de jazmin Zong Zuying Y Celine Dion, cantado en mandarín (04.13). Hu-Jia Shi- Ba-Pai (04.50). PURCELL- The fairy queen: Chacona for the chinese man and woman. (02.33) English Baroque Soloists. Dir.: John Eliot Gardiner. PURCELL- The fairy queen Chacona for the chinese man and woman (02.28). Dir.Jordi Savall