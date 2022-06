01:00:13

Ya ha empezado la época de festivales...pero eso no es ningún impedimento para que no salga música nueva

Los grupos y artistas de nuestro país no paran. Ya ha empezado la época de festivales...pero eso no es ningún impedimento para que no salga música nueva. Y menuda música....Aunque, ¿para qué te lo vamos a contar? Mejor escucha este programa de Doble tick azul y juzga por ti mismo.