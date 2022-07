01:02:36

Sí, en pleno julio y con el calor que hace...los músicos no paran

Sí, en pleno julio y con el calor que hace...los músicos no paran. Y no me refiero a tema festivales y demás, sino que no paran de sacar música nueva. En este Doble tick azul te hablamos (y escuchamos) algunas de ellas. Y por supuesto temazos que ya tienen más tiempo pero que no tenemos que olvidar.