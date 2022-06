59:22

F. POKORNY: Concierto para trompa y orquesta en Re mayor (16.04). H. Baumann (tpa.), Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: I. Brown. C. H. GRAUN: Sinfonía para cuerda y continuo en Sol mayor (6.52). Batzdorfer Hofkapelle. E. LÓPEZ CHÁVARRI: 6 pequeñas piezas para piano. Selec. nº 1 al 4 (8.12). R. Roca-Padilla (p.).