01:05:05

Un programa muy afro, lleno de sonidos básicos, trompetas y tambores y voces femeninas.

Un programa muy afro, lleno de sonidos básicos, trompetas y tambores, lleno de voces femeninas poderosas e hipnotizantes. Entrevista con Nidia Góngora, música de los coches de choque en el Aire de la Plaza y canciones Zulú en los discos del Gulmu

Tracklist:

Yazuss- It's Ya Girl's Bootlegs Megamix

Crini Lo-Fi- Around the cumbia World

Canalón de Timbiquí- Tío guachupesito

Princess Constance Magogo KaDinuzulu- Unomagundwante. Maye Babo (Ay, Qué pena)

Nidia Góngora con Quantic- E Ye Ye

Bongo Hop con Nidia Góngora- La Ñapa

Lorena Santos - Tú me dejaste de Querer - Respuesta

Isa GT - Te quería Isa GT Remix