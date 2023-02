Delicias salvajes

01:05:35

Hoy hablamos de los conciertos que más esperamos en los festivales del verano 2023.

Los conciertos que más esperamos en los festivales del verano 2023. Os contamos los nombres que hemos apuntado en rojo entre las cientos de confirmaciones de las últimas semanas: Portamérica, Vive Latino, Río Babel, Sound Isidro, Sónar… todos traen mucha música latina actual, emergente y consagrada, para disfrutar bailando bajo la estrellas con viejos y nuevo ídolos. En el Aire de la Plaza celebramos las fiestas de pueblo, el festival más grande y más importante de España con Perrate y el sonido verbenero de Morreo y Soleá Morente.

Tracklist:

Tumbao de los cocodrilos – Çantamarta con Lil Supa

Ninfa de la villa -Cosmic Wacho

Paleta- Orkesta Mendoza

Chucha – Son Rompe Pera

Vivir así es morir de amor- Panteón Rococó

Ay qué rico- Eddie Palmieri

Tres Golpes (fandango callejero) – Perrate (feat. Raül Refree)

Pansequito – Morreo con Soleá Morente

Shades of love- The Blessed Madonna feat. The Joy

The Light- TSHA.