Estrenos en plataformas, en salas, series que no se pueden dejar de ver, el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Muchos temas, muy variados, todos interesantes. comenzamos con Joaquín Sabina, Fernando león de Aranoa y Leiva, con ellos. Hemos estado para hablar de "Sintiéndolo Mucho", el documental que llega a las salas tras quince años de trabajo. El retrato de ese Joaquín Sabina que conocemos, de voz rota con el cigarro en mano y el bombín y el que desconocemos, la cara B del personaje, sus intimidades, sus miedos y debilidades. Otro de los títulos muy esperados es La nueva película escrita y dirigida por Pilar Palomero, La maternal. Concha de Plata a Mejor interpretación en el pasado festival de San Sebastián. Una historia de superación y de valentia, también de incomunicación y miedo. Con sus protagonistas Carla Quiílez y Ángela Cervantes y su directora Pilar Palomero charlamos de este retrato de la maternidad en la adolescencia.

Una de las películas de estas navidades es Reyes contra Santa que adelanta su estreno en noviembre. Con sus majestades, Melchor, Karra Elejalde, Baltasar, Matías Janick, y por supuesto Paco Caballero, su director, comentamos en el Festival de Sevilla, esta comedia que nos va hacer pasar 106 minutos de película.

Si todavía no se han decidido que ver muy atentos, Armageddon Time, la nueva película del aclamado James Gray,con el que charlamos de esta produción ambientada en el Queens de los 80, basada en la infancia del director y protagonizada por un increíble Anthony Hopkins, un gran Jeremy Strong y una impecable Anne Hathaway.

Otro título interesante, ambientada en la China invadida por el ejército japonés a principios de los años treinta, es Cliff Walkers,una vertiginosa película de espionaje, dirigida por Zhang Yimou con 7 nominaciones en los premios nacionales de China, Golden Rooster Awards. Con Elio Castro nos detenemos en esta cinta que pasó hace unas semanas por el Asian Film Festival de Barcelona. y de un festival a otro el de Huelva, desde allí Teresa Montoro nos comenta las últimas noticias y se detiene con Manuela Martelli, directora y actriz chilena de 1976, la película que cerrará las proyecciones de la 48 edición, como película de clausura y que llega esta semana a la cartelera.

Uno de los títulos que llega a Netflix y no se pueden perder es, The Wonder, EL PRODIGIO, Un drama basado en la novela de Emma Donoghue, dirigido por el prestigioso Sebastián Lelio. Un thriller psicológico del siglo XIX que tiene lugar en las Midlands irlandesas.

Todo esto además del resto de la cartelera, las mejores series con Pedro Calvo esta semana, el drama de época 'The Crown', la vida alegre con nuestro colaborador Luis Alegre, las secciones habituales y su participación.