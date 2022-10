02:19:11

El director de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani Eduardo Guillot y Teresa Cebrián miembro de la academia Valenciana del audiovisual pasan por los micrófonos De Película para comentarnos todas las novedades de la 37 edición de la Mostra, un certamen para cinéfilos y aficionados.

Un programa especial por el que van a pasar personalidades y cineastas muy importantes como el director francés Robert Guédiguian, Palmera de honor de esta edición.

El Que Sabem, la ópera prima de Jordi Muñoz, rodada en Valencia con actores valencianos y el sentir de esta ciudad. Abrió la competición oficial, un atrevido retrato generacional del que nos habla su director Jordi Muñoz y una de sus actrices más veteranas, la mítica vedette valenciana Rosita Amores, que vuelve a la gran pantalla a los 82 años. Otros dos títulos que están en competición oficial y nos detenemos son: El agua de Elena López Riera una de esas películas que merece nuestra atención, basada en la niñez de la cineasta. Una historia de comunicación entre mujeres de diferentes generaciones, mujeres a las que dan vida Luna Pamiés, Bárbara Lennie y Nieve de Medina, dos de ellas pasan por nuestros micrófonos su directora Elena lópez Riera y Luna Pamies, protagonista indiscutible, tierna, enigmática que traspasa la pantalla. La otra cinta es En temporada baja que David Marqués ambienta en un camping de València con un gran reparto, Antonio Resines, Edu Soto, Fele Martínez, Coque Malla y Ana Milán.

No por estar en la Mostra descuidamos los estrenos que llegan a las salas, comentamos los más interesantes, Lilo mi amigo el cocodrilo dónde se mezcla animación e imagen real, basada en la serie de libros superventas de Bernard Waberse, El cocodrilo no ha venido, pero sí los directores Will Speck y Josh Gordon, y por supuesto Javier Bardem “un señor que es mago, músico, bailarín… y que se cree que es de los mejores del mundo". Otro de los títulos que no se pueden perder es La Piel del Tamborla adaptación de Sergio Down de una de las novelas más leídas de Arturo Pérez Reverte. Con el director Sergio Down y Rodolfo Sancho uno de los actores protagonistas hablamos de este thriler de misterio con mucho suspense y amor en el sentido más amplio de la palabra. Y dejamos para el final otro de los grandes estrenos "Un año una noche" la película de Isaki Lacuesta dónde se afronta mucho más que el atentado de Bataclán es el lado más íntimo de Ramón y Céline, una joven pareja que asiste al concierto esa fatídica noche del 13 de noviembre de 2015. Isaki Lacuesta y Nahuel Pérez Biscayart nos cuentan detalles de la película, también lo que no oímos y vimos de esa noche. Todo esto y mucho más en De película.