01:53:39

Esta semana nos adelantamos a los premios Goya y a los Oscar, entrevistados a tres de los directores nominados a los premios Goya: Pedro Díaz director de La Entrega protagonizada por Ramón Barea una historia de soledad, con más de 20 premios y seleccionado en cerca de 40 festivales en 6 meses. Carmen Córdoba González una cineasta que merece la pena seguir, con ella charlamos de Amarradas, Nominado en la categoría de Mejor cortometraje de animación, dónde, Madre e Hija están amarradas de por vida por un vínculo eterno que sana y que hiere, y que se perpetúa. También nos detenemos en Maldita. A Love Song to Sarajevo nominado al mejor cortometraje Documental, todo un canto a la vida y a la historia de amor entre dos ciudades, Sarajevo y Barcelona, dos grandes ciudades que supieron encontrarse en momentos difíciles para no volver a decirse adiós. con su director Raúl de La Fuente hablamos igual que lo hacemos con José Pozo, director de Plastic Killer, Corto español, protagonizado por José Mota, Laura Gómez-Lacueva y Elisabet Terri elegido en la lista de cortos de ficción preseleccionados para los premios Oscar, no dejamos estos galardones porque compartimos micrófono con el director de otro de los cortos que tiene presencia en los Oscar se trata de Santiago Requejo director de “Votamos”, “All in Favor”.

Abrimos cartelera con Living del director Oliver Hermanus y ambientada en la década de 1950 en Londres. Living sigue durante 102 minutos a Williams, un veterano funcionario que se ha olvidado de vivir envuelto bajo el papeleo de la oficina, algo lo cambiará todo. Una joyita de cinta tan apasionante y envolvente como bien construida.

Hunt: Caza al espía, es el nuevo thriller dirigido, protagonizado y escrito por Lee Jung-jae, La estrella de El juego del calamar, una cinta basada en hechos reales, ambienta en los años ochenta, justo después del asesinato del presidente Park, que llega a las salas después de su paso por diferentes festivales. De un thriller de espías a la coreana a otro, esta vez a la América. Operación Fortune: el gran engaño, es la nueva película de Guy Ritchie, el gran maestro de entretener y narrar en imágenes, 114 minutos con mucha acción, toques de espionaje y una buena dosis de humor. Si es amante de los caballos y quiere disfrutar del buen cine francés, están de suerte, llega a la cartelera Zoe y Tempestad del director Christian Duguay, una cinta basada en el fuerte vínculo entre un caballo y una joven jinete llena de sueños, que nos acerca nuestra colaboradora, Ángeles González Sinde.

Todo esto además de las mejores series con Pedro Calvo, las secciones habituales y su participación.