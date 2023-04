06:54

Iniciamos el viaje con una película muy especial, 'Empieza el baile', el último trabajo de Marina Sereseskyt, con ella y con su actor protagonista, Darío Grandineti, hablamos en la pasada edición del Festival de Málaga. Otra de las cintas que pasaron por Málaga en sección oficial fuera de concurso fue 'De caperucita a Loba', la nueva película dirigida por Chus Gutiérrez, una comedia acida, basada en el libro y en la obra de teatro 'De Caperucita a loba en solo seis tíos', escrita y protagonizada por Marta González de Vega, quien debuta como intérprete en esta adaptación cinematográfica y con la que charlamos junto a Chus Gutiérrez. Tras su paso por festivales con gran éxito de crítica y público, 'El inocente' llega a nuestras pantallas. Una película policíaca muy sentimental, escrita y dirigida por Louis Garrel. Los amantes de los videojuegos y las películas de animación no pueden perderse la nueva adaptación del popular videojuego de 'Super Mario Bros, la película', 32 minutos dónde vamos a vivir junto a nuestro fontanero favorito, Mario, mil y una aventuras. Otra de las películas que llega a las salas es 'AIR', podría ser el Biopic del gran Michael Jordan pero en realidad no es así, es la película sobre Nike, Michael Jordan y cómo se gestó la línea de zapatillas más exitosa de la historia. Dirigida y protagonizada por el premiado Ben Affleck, con un reparto lleno de estrellas, entre ellos Matt Damon, o Viola Davis. Era un seis de abril de 2013 cuando fallecía El director de cine catalán José Juan Bigas Luna, descubridor de actores como Ariadna Gil, Javier Bardem, Penélope Cruz, Verónica Echegui. Bigas Luna, nos dejó un legado tan destacable como 'Jamón, jamón', 'La teta y la luna' o sus últimas películas 'Yo soy la Juani' y 'Di Di Hollywood'. Una fecha como esta no podíamos dejarla pasar por alto, es nuestro colaborador Luis Alegre quién nos acerca su figura. No es fácil ser gay en un país donde, por ley, la homosexualidad se equipará con la pedofilia, ¡especialmente si trabajas como profesor o profesora!, 'Blue Jean' es la ópera prima de Georgia Oakley dónde nos relata precisamente estas dificultades en la Inglaterra de Thatcher, un drama audaz, muy emotivo que les va a encantar. Todo esto además del resto de la cartelera, las mejores series con Pedro Calvo, las secciones habituales y su participación.