Abrimos con la película más esperada, 'Guardianes de la Galaxia' (3), del director James Gunn, el fin de la trilogía y la película más cercana al comic, además de la última colaboración de Gunn con Marvel. Otra de las cintas destacadas es 'Las buenas compañías', el último trabajo de Silvia Munt protagonizado por Alicia Falcó. Basada en hechos reales, en 'Las once de Basauri', once mujeres de clase obrera condenadas por haber interrumpido su embarazo de forma voluntaria. 'Asedio' es el estreno español más sorprendente, un thriller de acción con el que no tenemos ni un solo segundo de respiro, acción, un crimen, inmigración ilegal y muchos sentimientos, de todo ello charlamos con Natalia de Molina y su director Miguel Ángel Vivas.