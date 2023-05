06:15

21 años hace que se inició una de las franquicias de acción más taquilleras de los últimos años, 'Fast and Furious' regresa y lo hace con un reparto de lujo, Charlize Theron, Brie Larson, Helen Mirren, entre otros, no miramos al retrovisor sino al frente porque esta décina entrega será la primera de una trilogía que pondrá fin a la franquicia. De todo ello hablaremos con nuestro colaborador Elio castro. Con Carla Subirana lo hacemos de 'Sica', su ópera prima, un grito frente a la crisis climática, que toca temas tan delicados como la relación madre e hija, la mitificación de la figura paterna o la pérdida de la infancia. El toque de glamour lo pone la 76 edición del Festival de Cannes, del que hablamos con nuestra compañera Conchita Casanovas. El drama lo pone 'Una buena persona', con una atractiva pareja como protagonistas, Florence Pugh, una de las actrices mejor valoradas, a la que vemos cantando al piano en una de las escenas y por otro lado, el gran Morgan Freeman, uno de los grandes y más queridos actores de Hollywood. Otra de las cintas en la que nos detenemos es 'Las ocho montañas', que tras pasar por Festivales en los que ha triunfado llega a las salas, Una bellísima historia de amistad que nos transporta a otro mundo muy particular y extremadamente bello como es el mundo de las montañas.

"Hafreiat" es la ópera prima de Ales Sardá con el que charlamos de este documental dónde se recoge la dura vida de un hombre, Abo Dya, un palestino jordano y su circunstancia. Un hombre al que le pasa factura su paso por la cárcel.

Todo esto además del resto de la cartelera, las mejores series con Pedro Calvo, esta semana nos detenemos en "La Unidad: Kabul", la tercera que estrena Movistar Plus+.

Una nueva temporada llena de acción, con un ritmo trepidante. Seis capítulos que nos sitúan en la caída de Kabul a manos de los talibanes tras el abandono de Occidente, de todo ello hablamos con sus protagonistas, Marian Álvarez, Alberto Marini, Michel Noher y Dani de la Torre. Tenemos las secciones habituales y su participación.