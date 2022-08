De cine 79 Festival Internacional Cine Venecia 05:22 La Mostra de Venecia, el festival internacional de cine más antiguo del mundo,cumple 90 años de su fundación y, para celebrar este aniversario ha configurado una programación para su 79 edición, que se celebrará del 31 de agosto al 10 de septiembre, llena de estrellas. 23 películas componente la sección oficial por el León de Oro , dos de ellas en español: 'Bardo', del mexicano Alejandro González Iñárritu, y 'Argentina 1985', de Santiago Mitre.

