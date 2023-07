15:23

Parlem d'aquest trastorn amb Anna Romeu, psicòloga clínica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Les xarxes socials cada cop més les utilitzem i les incorporem en el nostre dia a dia. El més comú, a dies d’ara és que tinguem no només una xarxa social descarregada al móvil sino moltes i que les utilitzem de manera alterna cadascuna.

Tot això ens permet estar interconnectats i ens propociona avantatges com estar informats de tot el que passa al nostre voltant, relacionar-nos més rápidament amb els altres i poder interaccionar en allò que ens agrada però també comporta inconvenients. Aquests inconvenients poden ser construir una realitat que no és (amb els filtres per exemple) i també la por a perdre’s el que els hi passa als altres o dit d’una altra manera patir FOMO. Aquest concepte ve de l’àngles, i significa això, por a perdre’s el que passa al voltant. D’aquesta patología es va començar a parlar al 2004.

Aquest fenomen propi d'aquests temps pot afectar la salut física i mental. Des de problemes d'autoestima fins a insomni i depressió. Aquest concepte es trova directament relacionat amb lo nomofobia, que és la por a no tenir un dispositiu amb connexió a internet i amb l’ús abusiu d’aquesta eina.