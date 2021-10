17:46

L'ONG "Somriures de Bombai" ha posat en marxa la campanya "Rompeconlatrata" que insta als governs del món i a tots els ciutadans a implicar-nos molt més en la lluita contra el tràfic de persones i l'explotació sexual de dones i infants. D'això n'hem parlat amb el fundador i impulsor d'aquesta entitat Jaume Sanllorente.

Es calcula que més de mig milió de persones es converteixen cada any en noves víctimes del comerç d'éssers humans. I això suposa una víctima per minut. 3 de cada 4 persones que són explotades sexualment es troben a la regió d'Àsia. Estimacions oficials xifren en més de 3 milions les dones obligades a prostituir-se a l'Índia, de les quals un 40% són menors d'edat. I tot això ho recordem amb motiu del 22 de setembre dia Internacional contra el tràfic de persones i l'explotació sexual.

"Somriures de Bombai" va començar a treballar al costat dels més vulnerables de Bombai fa 15 anys. Durant aquest temps ha donat suport, com a mínim, a 10.000 persones.