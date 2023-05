23:58

Una malaltia minoritària molt poc coneguda

La síndrome de Ehler Danlos és un conjunt d'alteracions genètiques que tenen com a característica comuna un defecte en el colagen que té com a funció la creació i el manteniment de les estructures dels teixits de l'organisme. Els qui pateixen aquesta malaltia minoritària tenen múltiples alteracions que poden afectar tots els seus òrgans tot i que un dels elements més idenficatius d'aquesta patologia es la hiperlaxitut que produeix un gran dolor a les articulacions. El 15 de juny és el dia que s'ha constituït per sensibilitzar-nos sobre els efectes d'aquesta malaltia minoritària.

N'hem parlat amb la Maria Angeles Díaz, presidenta de la Asociación Síndrome de Ehler Danlos e Hiperlaxitud i vicepresidenta de D'genes i amb el Dr. Antoni Bulbena, Catedràtic de Psiquiatria de la UAB i fundador de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut Mar.