54:22

La productora d’art urbà Rebobinart compleix 10 anys i ho continua celebrant durant els propers mesos d’octubre i novembre dins l’emblemàtica antiga presó de La Model de Barcelona. De moment durant aquest mes de setembre ja s’han pogut veure tot un seguit d’intervencions artístiques a les parets exteriors del recinte al carrer Provença i Rosselló. Murals urbans pintats per artistes de renom com Octavi Serra, Minúskula o Amaia Arrazola entre d’altres.

I a l’interior de la Model tindrà lloc l’exposició “Les parets no es pinten soles” una mostra que servirà per reflexionar com la productora Rebobinart ha estat clau per obrir camí en la normalització i despenalització de l’art de carrer a Barcelona. Aquesta mostra podrà visitar-se des del proper dijous 6 d’octubre fins el 4 de novembre. A més els diumenges 15 i 30 d’octubre s’organitzen tot un seguit de rutes d’art urbà solidàries per Barcelona per descubrir els secrets del grafiti i del muralisme de la ciutat. I apunteu una última data, el dijous 27 d’octubre s’organitza la taula rodona: “Es pot viure de l’art urbà?”

El que està clar és que sense l’acció de Rebobinart i el seu projecte dels Murs Lliures, els artistes urbans haguéssin tingut moltes més dificultats per pintar als carrers de Barcelona. Però la normativa municipal del 2006 que prohibeix pintar al carrer continúa vigent, amb multes que arriben fins els 1.500 eurus.

N'hem parlat amb el Marc Garcia, creador i impulsor de Rebobinart. I també amb la Marina Capdevila i el Miquel Wert, muralistes urbans amb projecció internacional. Els hem preguntat: És por viure de l’art urbà?