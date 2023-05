17:22

Els detectius privats és una de les professions on abans s¿hi van incorporar les dones. A Espanya van començar a actuar l'any 1910, i fins l'actualitat és una feina molt present entre la nostra societat.

La professió de ‘detectiu privat’ està més present del que ens podem imaginar, ja que a Espanya hi ha més de 4.200 llicències i més de 1.200 despatxos, però aquest misteri ens porta cap a inquietud i curiositat sobre saber més sobre ells.

L’activitat dels detectius privats va néixer al segle XIX amb el creixement de les ciutats i està regulada per la Llei 5/2014 de Seguretat Privada. La seva tasca es defineix com la “realització d’investigacions que resultin necessàries per l’obtenció i aportació d’informació i proves sobre conductes o fets privats”. De fet els seus serveis són dins dels àmbits d’empresa, laboral, arrendaments, personal i familiar, mútues i companyies d’assegurances, vigilàncies i tecnologia.

Com a dada curiosa: els detectius privats és una de les professions on abans s’hi van incorporar les dones. La primera de la qual hi ha constància és de Kate Warne, de Chicago, l’any 1856. I a Espanya van començar a actuar a la dècada de 1910, al 1912 ja apareixen els primers anuncis de “señoritas detectives” i al 1914 ja era una presència habitual.

En parlem amb la Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats i detectiu privada amb despatx al Maresme.