Una crònica gràfica del monestir creada amb més de 150 fotografies comentades.

“Poblet desaparegut” ha estat editat per l’Editorial Efadós amb la col·laboració del monestir de Poblet i l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, és una crònica gràfica del monestir creada amb més de 150 fotografies comentades per l’historiador Àlex Rebollo i l’historiador de l’art Damià Amorós.

Aquest volum, emmarcat en la col·lecció Catalunya desapareguda, proposa al lector un recorregut pels diversos espais del monestir de Poblet i el seu entorn a través d’una acurada selecció de fotografies històriques procedents d’arxius com el del mateix monestir o l’Arxiu Nacional de Catalunya, entre molts altres. Per exemple, s’hi poden trobar els moments més destacats de la història pobletana, com la restauració i retorn de les tombes reials o la tornada de la comunitat el 1940.

Parlem amb un dels seus autors i historiador d’art, Damià Amorós.