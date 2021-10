28:55

Parlar de la Pilarín Bayés és fer-ho d'una de les ninotaires més entranyables i estimades per moltíssimes generacions

Parlar de la Pilarín Bayés és fer-ho d'una de les ninotaires més entranyables i estimades per moltíssimes generacions d'infants que ara ja són adults i que han crescut amb les seves històries. Ara amb 80 anys publica "1.000 motius per viure" el seu llibre número 1.000 i ho fa novament amb l'editorial que la va veure debutar, La Galera. En aquest llibre ha posat per escrit i ha dibuixat, precisament les mil raons que l'han impulsat a viure i que l'ha portat a explicar alguns dels moments més importants de la seva vida, els seus valors i l'estimació per la poesía, les arts, els viatges pel món i Catalunya. A l'estudi la Pilarín Bayès ens ha contagiat les seves ganes de viure i ho ha fet a ritme, també, del "Non, je ne regette rien" d'Edith Piaf.