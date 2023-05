22:45

César Álcala, historiador de referència, junt amb Blanca Navarro, doctora en psiquiatria, fan una anàlisi de diferents casos de perfils dels nens.

hi ha nens que maten per la supervivència pura com és el cas dels menins i menines das favelas, dels nens del senyor de la guerra o dels nens de l’estat islàmic. Però, hi ha altres vegades que el desencadenament d’aquesta conducta no és per motius ideològics, o culturals, sinó que es déu a altres estadis. L’impuls assassí, moltes vegades està motivat pels trastorns mentals, i també pel plaer de matar.

És una realitat que els nens poden arribar a exercir una violència que aparentment només els adults són capaços de generar. Tot i això, l'estudi d'aquests nens sol ser molt controvertit ja que, com que són menors, la llei no els fa responsables de les seves accions.