06:12

L'exdiputada del PP al Parlament Esperanza García dirigirà l'oficina, situada al passeig de Gràcia. Parlem amb Enric Millo, secretari General d¿Acció Exterior de la Junta de Andalusia.

El president de la Junta d´Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha inaugurat aquest matí a Barcelona la nova delegació d´Andalusia a Catalunya, que estarà dirigida per l´advocada Esperanza García, que va ser diputada del PP al Parlament en dues legislatures, fins al 2019, i que el líder andalús ha elogiat com una "treballadora incansable".

Acompanyat pel seu secretari general d'Acció Exterior, el català Enric Millo, i per la mateixa García, el president andalús ha assenyalat que aquesta nova Oficina de la Junta d'Andalusia a Catalunya, que és el nom oficial de la delegació, suposa la consecució de un vell anhel del seu Govern, que ja té una presència destacada a Madrid.

En aquest sentit, Moreno ha recordat que el 50% dels andalusos que viuen fora de la comunitat han triat com a destinació Catalunya, i per això la nova oficina es planteja com una institució que permetrà estrènyer els vincles entre catalans i andalusos, amb especial atenció a les relacions comercials, socials i culturals entre tots dos territoris.