22:23

Ens ho explica Marina Porras, professora de literatura a la UPF, crítica cultural i llibretera.

Més de cent anys després del naixement, Mercè Rodoreda continua sent l'escriptora més llegida i influent de la literatura catalana. Com sempre passa amb els mites, la seva vida i la seva obra estan construïdes a partir de tòpics i imatges que en condicionen la figura. En aquest curs ens proposem explicar a Mercè Rodoreda a partir d'alguns dels personatges més emblemàtics, creant un discurs que uneix vida i obra per aprofundir en una i altra. A partir de la lectura a fons d'algunes de les seves novel·les, i centrant-nos en els seus personatges principals i més icònics, entrarem a l'obra de l'escriptora que era, en paraules de Montserrat Roig, delicada només en aparença, “fràgil i dura com una estalacteta".