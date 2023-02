26:37

El sector de les joies és un dels més beneficiats. I, si a més sumem totes les estrategies de marketing de les marques, és molt difícil no caure.

És possible que els espanyols no consumeixin o comprin aquest 14 de febrer de 2023 més detalls i serveis que en anys passats per demostrar a les seves parelles com les volen molt, però és segur que materialitzar aquest voler el Dia de Sant Valentí els resultarà més car: coses de la inflació.

Pese a la inflación, el amor es el amor y la Asociación Española de Consumidores (Aescon) asegura que el 52 % de los españoles afirma que celebrará San Valentín de alguna manera. De ellos, el 70 % se dejará sus ahorros en servicios de hostelería, mientras que un 13 % elegirá comprar ropa, libros o discos; un 7 %, flores y un 5 % regalará alguna joya.

Cristina Llanes, presidenta de la Asociación Española de Joyeros, Mercè Ramírez de Cartagena, joiera de la joiera Ramírez de Cartagena Girona i representant del Comerç del Gremi de Joiers de Catalunya, i Marta Gil, directora del grau en Direcció d'Empreses de la Universitat Abat Oliba CEU ens expliquen tot el que s’amaga darrere d’aquesta dia dels enamorats.