07:06

Parlem amb Anna Ventura, directora i creadora Handmade.

El festival referent de la comunitat Handmade. Creadors, inventors, innovadors, expositors i mestres, tots a la vostra disposició en un mateix lloc perquè pugueu gaudir, aprendre, compartir i fer comunitat amb tots ells. Aquí trobaràs eines, idees, productes, professionals amb què conversar, inspiració, ganes de crear. I podràs conèixer les noves tècniques, nous materials, projectes originals, les darreres novetats del sector. Un espai que acollirà tallers de diferents disciplines, activitats per a grans i petits, expositors, markets i més sorpreses, acompanyades per algunes de les cares més conegudes del món del DIY (Do It Yourself).