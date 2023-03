Fins fa poc més d’un any l’Ozempic era un fàrmac més per tractar la Diabetes tipus 2, però des de que s’ha popularitzat com a via per aprimar-se s’ha convertit en un fenòmen a les xarxes socials. Només a TIK TOK acumula com a mínim més de 600 milions de mencions.

I això s’explica, en part, per què als Estats Units s’ha acceptat el seu ús dins dels tractaments per perdre pes. A la seva popularització també ha contribuït que influencers i personatges públics de renom internacional com Kim Kardashian l’hagin utilitzat i també ho hagin publicitat.

El principi actiu de l’Ozempic és la Semaglutida que redueix els nivells de sucre en sang i també fa desaparèixer les ganes de menjar. Per poder utilitzar-lo s’ha de tenir una recepta mèdica però el seu ús és senzill i eficaç. Aquest medicament que té un cost de 128 eurus ve en forma d’injectable, s'ha de posar un cop per setmana i la seva administració ha d’estar supervisada per un metge amb l’objectiu d’evitar riscos i els temuts efectes rebot.

Des del passat mes de setembre la demana de l’Ozempic s’ha disparat de forma exponencial fins al punt que els problemes de suministrament han arribat a les farmàcies. Ja es sap que alguns dels efectes secundaris de fàrmacas com l’OZEMPIC destinats per la diabetes i que són utilitzats per perdre pes és l’envelliment.