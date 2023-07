07:31

Els fans van començar a fer cua a finals de maig i centenars de persones ja han arribat fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i passen llargues hores d'espera tot i les altes temperatures.

Ens apropem fins a Montjuic, fins l’Estadi Olímpic Lluís Companys perquè avui Barcelona torna a acollir a Harry Styles amb la seva gira ‘Love on Tour’.

Harry Styles és el cantant de moment, de caire internacional i que enguany ha obtingut el Grammy al millor disc de l’any i al millor àlbum vocal pop.

Això és sinònim a les cues de fans que hi ha des de finals de maig, i el dia 6 de juny, ja hi havia unes 60 persones acampant per poder estar a primera fila. Entre ells han creat i han penjat diversos cartells anunciant les normes de comportament per una bona acampada. En termes generals, son normes de convivència, i també per adaptar-se a la legislació actual, ja que per exemple: no poden muntar tendes de campanya. Inclòs han creat consells sobre què fer si ve la policia.

Ens apropem fins l’Estadi Olímpic Lluís Companys, analitzem l’ambient a una hora i mitja abans d’obrir portes i parlem amb les fans per conèixer més sobre aquestes cues i com ho estan passant en plena onada de calor.