els experts els han informat sobre com és de difícil determinar quins podrien ser aquests sorolls sense veure les dades.

El capità Jamie Frederick, de la guàrdia costanera a Boston, no va poder garantir que, en cas de localitzar-lo aviat, es disposi del temps suficient per rescatar-los degut a la complexitat de l'operació. En bona part per la manca dels equipaments necessaris.

Una de les qüestions sorprenents és la precarietat de la nau i que els seus viatgers acceptessin que es tractava d'un artefacte “experimental”, pilotat per “un comandament de videojocs”, que no tenia cap aprovació o certificat d'un ens regulador i, per tant , no hi havia sistemes de seguretat doblegats.

Els ocupants van haver de signar un descàrrec de responsabilitats d'OceanGate Expeditions,document en què es recollia l'absència de llicències i de responsabilitats en el cas de què hagués alguna dificultat.