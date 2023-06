19:47

Les agències, hotels i aerolínies es preparen per a canvis i reembolsaments de viatges degut a les eleccions del 23 de juliol convocades aquesta setmana per Pedro Sánchez. De fet les empreses turístiques recomanen contractar assegurances per si s’ha de suprimir o canviar les dates de vacances degut a l’assistència obligada a la mesa electoral.

L’ACAVE, l’Associació Corporativa d’Agències de Viatge Especialitzades ha fet un comunica on fa tot un seguit de recomanacions sobre aquest tema.

Davant de la convocatoria de les eleccions generals per al 23 de juliol, l’OCU, l’Organització de Consumidors i Usuaris recorda als ciutadans que si són escollits per formar part d’una mesa electoral i ja tenien les vacances previament contractades per a aquella data, tenen 7 dies per al.legar davant de la Junta electoral de Zona quina és la causa justificada que no els permet l’acceptació del càrrec. Cal acompanyar a la sol.licitud, la documentació que acredidi el viatge, com la reserva de l’hotel o la compra del bitllet d’avió o de tren.

N’hem parlat amb la Catiana Tur, gerent de l’ACAVE l’Associació Corporativa d’Agències de Viatge Especialitzades. També ho hem fet amb l’Esther Lorente, delegada OCU a Catalunya.