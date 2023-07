21:38

En parlem amb la Dra. Olga Gutiérrez, de la Societat Catalana de Geriatria, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.

L'arribada de la nova onada de calor aquesta setmana que des d’avui sembla que va a menys ha disparat les alertes pel risc a patir un cop de calor. No podem abaixar la guàrdia. Recordem que per fer-hi front, fa dos dies que l’Hospital Clínic va explicar alguns consells molt importants per fer front a aquesta calor intensa que pot arribar afectar greument col.lectius de risc com la gent gran i els infant. Són consells senzills: des de beure aigua regularment a refrescar-se o no fer esport durant les hores amb temperatures més altes.

L’estiu passat 120 pacients amb simptomatologia atribuïble a la calor van ser atesos a tot Catalunya, i a Espanya es van registrar 4.700 morts atribuïbles a les altes temperatures. Avui hem volgut continuar aprofondint en els millors consells adreçats a la gent gran per fer front als cops de calor i ho fem amb la Dra. Olga Gutiérrez, de la Societat Catalana de Geriatria, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.



Amb la doctora Olga Gutierrez també hem volgut valorar la noticia de la dona que va morir asfixidada ahir a las residencia Las Peñuelas de Madrid al districte madrileny d’Arganzuela. Va morir víctima de la sucjecció que la mantenía lligada al llit. De fet no és el primer cas d’una mort d’aquestes característiques a una residència de gent gran. Hem de recordar també que la Sociedad Española de Geriatria y Gerontologia ha presentat aquest any l’informe "Cuidados sin sujeciones, 2023" reclamant un canvi legislatiu que faciliti la supressió de les subjeccions físiques, mecàniques o químiques a les residències de gent gran.