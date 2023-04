11:38

Els cribratges estan dirigits especialment a persones d'entre 50 i 69 anys, les que tenen més risc. Parlem amb Paula Jiménez-Fonseca, doctora del Grup de Tractament de Tumors Digestius i oncòloga metge de l¿Hospital Universitari Central d¿Asturies.

El de còlon és l'únic càncer que es pot prevenir si es realitza una prova a temps, però només quatre de cada deu persones que reben la trucada per participar als programes de cribratge acudeix a la cita, una xifra "dolenta" que situa a Espanya, molt per sota d'altres països de l'entorn. Per això la Societat Espanyola d'Endoscòpia Digestiva (SEED) ha volgut llançar aquest dijous, Dia Mundial contra el Càncer de Còlon, una crida a la població, en concret a les persones d'entre 50 i 69 anys, que són les que tenen més risc han de desenvolupar aquest tumor, a participar en aquests programes. El cáncer de colon es el tercer tumor maligno más frecuente del planeta, por detrás del de pulmón y el de mama. Según datos de la OMS, en 2020 se diagnosticaron más de 1,9 millones de casos y causó la muerte a 935.000 personas. Pero su impacto no es igual en todas partes: el riesgo en el continente africano es tres veces menor que el del europeo, donde una de cada 35 mujeres y uno de cada 22 años acabará desarrollando este tumor.