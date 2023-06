11:23

Els participants, que aquest dimecres encara continuen de festa, han fet destrosses als camps.

El Sindicat Autònom de Policia i la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya demanen que la rave, que va començar la matinada de dissabte a Ivars de Noguera, es desmunti. La festa encara continua activa, però cada vegada amb menys assistents. Segons els Mossos d’Esquadra van haver-hi fins a 400 participants, però ahir a la tarda aquest nombre va disminuir a 300 i avui dimecres la xifra ha anat a la baixa.

La policia realitza controls d’alcohol i drogues als assistents que se’n van, per garantir la seguretat del trànsit. També, segueix fent controls d’accés per evitar que hi vagin més persones, però això ha comportat que algunes persones hagin travessat finques agrícoles per arribar a la festa i hagin causat destrosses als camps.

Tot i això, de moment els Mossos no preveuen intervenir ni desallotjar la rave i esperen que els assistents vagin marxant pel seu compte.

Parlem amb Josep Magrí, alcalde d’Ivars de Noguera.