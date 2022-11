58:55

Joyce Moreno con 'Todo mundo', 'O sopro do mar' y 'Carnaval é mesmo assim' de su disco 'Brasileiras cançoes'; Banda de Boca con 'Abrindo a porta', 'O saci' y 'A Iara' del disco 'No breu'; Michael Cheret Quartet y Scott Hamilton con 'Bormes-les-Mimosas' y 'La belle vie' del disco 'French songs'; Thomas Dutronc con 'La belle vie' y 'My way' de su disco 'Frenchy'; Melody Gardot con 'If you love me' y 'Sunset in the blue' de 'Sunset in the blue' y Richard Galliano New York Tango Trio con 'Tango pour Claude' de 'Cully 2022'.