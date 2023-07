58:51

Del nuevo disco de Omara Portuondo, 'Vida', las canciones 'Duele', 'Now!' -que popularizó Lena Horne en los años sesenta- y 'Honrar la vida' -a dúo con Rubén Blades-. El trío del pianista antillano -de la isla de Martinica- Mario Canonge en 'À fleur de terre' y 'Murmures rebelles'. El Tropical Jazz Trio tocando 'Latin alley' y 'Morena´s rêverie', que también escuchamos por su autor, el pianista antillano -de la isla de Guadalupe-, Alain Jean-Marie, en su disco de piano solo 'Créole promenade' junto a 'Aïe doudou pas plere' o 'Tú, mi delirio'. Y Alain Jean-Marie despide con el clásico de Richard Rodgers 'With a song in my heart'.