Cuando los elefantes sueñan con la música

Cuatro mujeres jóvenes que se inspiran sobre todo en el jazz y la música brasileña: la cantante Geraldine con Ricardo Urrutia a la guitarra en su disco 'Urdina' ('Like someone in love', 'Urdina', 'Sina', 'Luiza'); la cantante Elisenda Julià con el guitarrista Rai Paz en 'Love will be the theme song' ('Luiza', 'My heart stood still', 'Embraceable you'); la trompetista y cantante Alba Armengou, con sus primeros pasos tras dejar la Sant Andreu Jazz Band y la complicidad del guitarrista Vicente López, en 'Susurros del viento' ('Susurros del viento', 'Fato consumado', 'La gavina') y la trombonista y cantante Rita Payès con su madre Elisabeth Roma a la guitarra en 'Como la piel' ('Nunca vas a comprender', 'Eu desespero', 'Doce de coco').