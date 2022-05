58:44

'Whistling in the dark' es el título del disco de Denise Donatelli, producido por Larry Klein, en el que la cantante estadounidense interpreta composiciones de Burt Bacharach como 'The look of love', 'Anyone who have a heart' o 'Walk on by'. Del disco del guitarrista brasileño Daniel Santiago 'Song for tomorrow' las canciones 'Clara manhã' -con Aaron Parks- y 'Mundo' -con Pedro Martins-. Y del disco póstumo de Elza Soares 'Elza ao vivo no Municipal', grabado dos días antes de que nos dejara con 91 años, 'Dura na queda', 'Lata d´água', 'Comportamento geral', 'Maria da Vila Matilde' y 'Mulher do fim do mundo'. Abre el pianista Ethan Iverson con 'She won´t forget me' y cierra el clarinetista y saxofonista Eddie Daniels con 'Trem noturno'.