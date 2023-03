58:21

El saxofonista francés Pierrick Pédron y el pianista cubano Gonzalo Rubalcaba firman un disco a dúo con piezas como 'Lawns', de Carla Bley, 'Si tu vois ma mère', de Sidney Bechet, o 'Dreamsville' de Henry Mancini. 'Samba sem você' recoge una actuación de Rosa Passos en el Jazzhouse de Copenhague el 7 de julio de 2001 de la que escuchamos las canciones 'Samba sem você', 'Nem eu', 'Gesto', 'Doralice', 'Vestido de bolero' y 'Altos e baixos'. Y el Ron Carter Quartet con Vitoria Maldonado en 'Meus olhos só vem você' y 'Noite e dia', adaptaciones al portugués de 'I only have eyes for you' y 'Night and day'. Despide Tunico con 'Saudade do sucupira'.