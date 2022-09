58:51

La pianista de jazz, compositora y pedagoga Joanne Brackeen grabó y publicó en 1991 su disco 'Breath of Brazil' con 'Madalena', 'Velas', 'Anos dourados' o 'Samba do Soho'. Temas de los nuevos disco de João Donato 'Serotonina' ('Simbora', 'Doce de amora', 'Órbita') y Antonio Adolfo 'Octet and originals' ('Heart of Brazil', 'Cascavel', 'Pretty world'). Y despide Richard Galliano con 'The island'.