En 1967 se publicó el disco de Astrud Gilberto 'Beach samba' que ahora se reedita en vinilo de 180 gramos con la misma carpeta que el LP original. La escuchamos cantando 'Stay', 'Misty roses', 'The face I love', 'Parade', 'Oba oba?', Canoeiro', 'I had the craziest dream', 'Beach samba', 'My foolish heart', 'Dia das rosas', 'You didn´t have to be so nice' y 'Não bate o coração'. Y la seguimos escuchando en el disco 'A certain smile, a certain sadness' con 'Good bye sadness', 'Call me', 'Here´s that rainy day', 'Tú mi delirio', 'It´s a lovely day today', 'A certain smile', 'A certain sadness' y 'Você já foi à Bahia'. Para la despedida, Astrud con Stan Getz y João Gilberto en 'Corcovado'.